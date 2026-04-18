乃木坂46・一ノ瀬美空、地上波ドラマ初出演「楽しく撮影することができました」 役柄は未発表【コメント全文】
アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）にゲスト出演することが18日、発表された。地上波ドラマ初出演となる。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
一ノ瀬は「ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当にうれしいです」と喜びのコメントを寄せた。役どころは後日明らかになる。
【コメント】
■乃木坂46・一ノ瀬美空
ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当にうれしいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたらうれしいです！
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント】
■乃木坂46・一ノ瀬美空
ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当にうれしいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたらうれしいです！