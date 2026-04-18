佐久間大介、ちゃんみなから厳しいコメント？ 菅原咲月＆竹達彩奈ら“コナンファン”が大集結
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう18日に放送される。
【番組カット】迫力！鋭い眼差しをみせるちゃんみな
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、大人気アニメ『名探偵コナン』の魅力をコナン愛あふれるゲスト・おしつじさんとともに2週にわたり深掘りする。
『名探偵コナン』は今年でテレビアニメ放映30周年を迎え、現在は、劇場版第29弾となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中。子どものみならず大人をも魅了するワケは一体なんなのだろうか。
ゲストには、コナンファン歴15年だというラッパー・シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしても活躍するちゃんみなが登場。おしつじさんは、小学生の頃からコナンにどっぷりハマっているという声優の竹達彩奈と、幼少期の趣味はコナンのアニメを繰り返し見ることが趣味だったという乃木坂46の菅原咲月が務め、コナンの魅力をたっぷり語る。
アニメ好きで知られる佐久間が今回のテーマに目を輝かせるのに対し、一方の日村は「俺1回も見たことないんだよね」と衝撃の発言。コナンファンたちによってどんどん話が進んでいくなか、日村は「新一って誰？」とひとり会話に乗り遅れてしまう。主人公すら知らない日村に、「マジか、マジか、マジか」と3連発の驚きを見せるちゃんみなだったが、わかりやすく2つの“推しポイント”から徹底深掘りしていく。
ちゃんみなが語る2つの推しポイントとは、「キュンとする恋愛模様」と「イケメン揃いのキャラクター」。主人公・江戸川コナンが、難事件を解決していくというミステリーアニメとして知られる名探偵コナンだが、そんなストーリーのなかに、キャラクター同士の甘酸っぱく、もどかしい恋愛模様が描かれていることが大人をも魅了するワケだという。さらにちゃんみなも推す敏腕FBIイケメンキャラのセリフ当てクイズにも挑戦したサクヒム。佐久間が自信満々に解答するも、ちゃんみなからまさかの厳しいコメントが飛び出すなど最後まで見逃せない内容となっている。
【番組カット】迫力！鋭い眼差しをみせるちゃんみな
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、大人気アニメ『名探偵コナン』の魅力をコナン愛あふれるゲスト・おしつじさんとともに2週にわたり深掘りする。
ゲストには、コナンファン歴15年だというラッパー・シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしても活躍するちゃんみなが登場。おしつじさんは、小学生の頃からコナンにどっぷりハマっているという声優の竹達彩奈と、幼少期の趣味はコナンのアニメを繰り返し見ることが趣味だったという乃木坂46の菅原咲月が務め、コナンの魅力をたっぷり語る。
アニメ好きで知られる佐久間が今回のテーマに目を輝かせるのに対し、一方の日村は「俺1回も見たことないんだよね」と衝撃の発言。コナンファンたちによってどんどん話が進んでいくなか、日村は「新一って誰？」とひとり会話に乗り遅れてしまう。主人公すら知らない日村に、「マジか、マジか、マジか」と3連発の驚きを見せるちゃんみなだったが、わかりやすく2つの“推しポイント”から徹底深掘りしていく。
ちゃんみなが語る2つの推しポイントとは、「キュンとする恋愛模様」と「イケメン揃いのキャラクター」。主人公・江戸川コナンが、難事件を解決していくというミステリーアニメとして知られる名探偵コナンだが、そんなストーリーのなかに、キャラクター同士の甘酸っぱく、もどかしい恋愛模様が描かれていることが大人をも魅了するワケだという。さらにちゃんみなも推す敏腕FBIイケメンキャラのセリフ当てクイズにも挑戦したサクヒム。佐久間が自信満々に解答するも、ちゃんみなからまさかの厳しいコメントが飛び出すなど最後まで見逃せない内容となっている。