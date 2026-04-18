Ｊ１横浜ＭのＤＦ諏訪間幸成（２２）が、人気プロレスラーでエボリューションの専務を務める父・諏訪魔（４９＝全日本プロレス）から巻き返しのヒントを得た。

プロ２年目は、明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕から出場機会が限られていた中、第１０節（１１日）のホーム・ＦＣ東京戦で初先発したが、チームは１―３で敗れた。それでも最終ラインにケガ人を複数抱えることから、１８日のホーム・川崎戦でも再びチャンスが巡ってくる可能性がある。

１７日に神奈川・横須賀市内で行われた練習後、川崎戦に向けて「自分としては、ここがラストチャンスととらえているので、自分のサッカー人生がかかっている試合になると思う」と力を込めた。失点が絡んだ前節を踏まえ「難しいプレーを選択するのではなく、シンプルにプレーを切るだったりの判断も大事なる」と反省点を生かす考えだ。

そのＦＣ東京戦から数日後、ＹｏｕＴｕｂｅで探した父親のプロレスデビュー戦を視聴。それは２００４年１０月１１日に行われた全日本プロレス後楽園大会で馳浩に敗れた一戦だ。諏訪間は「いろいろ感じるものがあった。自分もピッチに立ったら、どうサポーターの方々に気持ちだったり、思いを見せられるかは、見せ方も大事だと思うので、そういうところも学びになった」と振り返った。

そのとき、プロキャリア２年目の自分と駆け出しプロレスラーを重ね合わせていた。「キャリア初期のころにどうやっていたのか、見ようかなと思った。注目されて全日本に入ったらしいので。がむしゃらさだったり、新人の勢いだったり、ここからどう成り上がっていくのかだったり、そういうところを感じることができた」

黒星デビューからはい上がり、トップレスラーの地位を築いた父親のように、息子はここからサッカー界で成り上がっていくつもりだ。