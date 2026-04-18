ソフトバンクは１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―１３の惨敗を喫し、大事なカード初戦を落とした。先発の徐若熙投手（２５）が２回途中７失点ＫＯで自身２連敗。５四死球と制球に苦しみ、自滅した。台湾の至宝が１回２／３で降板に追い込まれるのは、台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）時代の２０２１年以来。７失点という内容を含めれば、ワーストの結果だった。

台湾時代からポーカーフェイスで知られた右腕が、珍しく感情を抑えきれなかった。２回、宗を追い込んで決めにいった内角真っすぐがわずかに外れると、顔をしかめて首をひねった。制球が定まらない中で、たまったフラストレーションを堪えきれず放出。武器であるはずの冷静さを欠き、不穏な空気が漂った。

その後、太田に３ランを被弾するなど５失点。イニング途中で屈辱のＫＯとなり、早々に大野の救援を仰ぐ形となった。「チームに申し訳ない」。球団を通して発した一言だけの降板コメントが抑えきれない悔しさを表していた。

開幕から２試合に先発して１勝１敗、防御率０・６９と「補強の目玉」にたがわぬパフォーマンスを発揮。ＷＢＣにも出場し、ＮＰＢ１年目ということを考慮すれば、最高のスタートだった。故障歴が多いこともあり、コンディション優先でＣＰＢＬ時代は「中６日」のローテーションを４週以上続けてきっちりと守ったことがない。中８日でマウンドに上がったこの日は、わずか１球で失点した。初回に初球の１５０キロ真っすぐを宗に軽々と運ばれる先頭打者アーチを被弾。制球難と合わせて、球威不足が否めなかった。

台湾時代から課題はスタミナ不足とされ、そこに不慣れな日本での生活やＮＰＢに順応する中で精神面の疲弊もあったはず。それだけにチーム内では「織り込み済み」とする反応もなかったわけではない。試合後、小久保監督は「こういう時もある。『次にやり返せばいい』と本人に話をした」と語り、大炎上の右腕を気遣った。

キャリアワーストのＫＯ劇となったが、台湾の至宝に対する評価は揺るがない。