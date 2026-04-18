勝手にタイムカードを切られ「ありがとうございました」 サービス残業に感謝を強要する“狂気のレジャー施設”を3ヶ月で去った男性

せっかく就職した職場でも、あまりの理不尽さに即行で辞めたくなることがある。

投稿を寄せた関東在住の20代男性（個人事業主／年収500万円）は、かつて勤務していたレジャー施設をわずか3か月で退職した。当時の職場環境は、かなり常軌を逸していたようだ。なんと

「水を飲む時は上司に断ってから飲む」

水分補給すら許可制というのは、もはや一昔前の部活のしごきよりひどい。（文：篠原みつき）

「サービス残業で定時過ぎる前に上司が全員のタイムカードを切り……」

施設での異常なルールはこれにとどまらなかった。さらにやばいのが残業の扱いだ。

「サービス残業で定時過ぎる前に上司が全員のタイムカードを切り、それに対して部下はありがとうございましたという」

タダ働きをさせられる上に感謝を強要されるとは、洗脳に近い状態だ。たった3か月で見切りをつけたのも当然だろう。

「危ない場所から早く逃げていてよかったと思った」

その後、男性はすでに別の道を歩んでいるが、退職したレジャー施設で事故が起きたことをニュースで知ったという。

「他にもすごい色々ありましたが」と前置きしつつ、当時の心境をこう書いている。

「危ない場所から早く逃げていてよかったと思った」

従業員の労務管理も施設の安全管理もずさんな職場からは、さっさと縁を切って正解だったと言えそうだ。

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