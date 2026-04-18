日本高野連は１７日、大阪市内で第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日）の運営委員会を開き、春夏の甲子園大会では初めて女性審判員を起用すると発表した。

今回の５人は、すでに地方大会で経験を積んでいる。２４年には、日本高野連主催の全国講習会に女性が初参加した。井本事務局長は「志高く、全国で頑張っている女性を（甲子園に）お迎えしたい」と期待した。

また、暑さ対策などのため、２４年に３日間の日程で導入された２部制を、昨年の６日間から１０日間に拡大。昨年は午前と夕方に２試合ずつ行われたが、午前１試合、午後３試合に変更。過去３年間の集計で、通しの４試合開催時に熱中症になった選手が、従来の第２試合で多かったことを考慮した。第３〜８日までは４試合で、第１試合は午前８時、第２試合は午後１時３０分開始。第１日は午後４時から開会式と１試合、第２日は午後４時から２試合で、第９、１０日は午後１時３０分から３試合を行う。

昨年まで大阪市内で行われていた組み合わせ抽選会（３回戦まで）はオンライン開催に変更。８月１日の午後５時から行う。入場料は観客の入れ替えを伴う第３〜８日の朝の部を新設（中央指定席は１５００円）した。