◆パ・リーグ 日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）

球場が悲鳴にも近い歓声に包まれた。１点を追う７回１死一塁。西武・桑原将志外野手（３２）が上原の１３３キロ真ん中低めフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンに飛び込んだ。今季２号は、３連敗中のチームに勝利を呼び込む逆転２ラン。野手陣が一体となり「１人がみんなを勇気づける」と臨んだ一戦で、切り込み隊長としての姿勢を背中で示した。

「１番・左翼」で先発出場。初回先頭で左中間への三塁打を放ち出塁すると、続く源田の右犠飛で先制のホームを踏んだ。５回１死二、三塁では三ゴロが２点目を生み出し、５打数２安打３打点。計４得点に絡む活躍にも「今はいい結果が出てますけど、引き続き自分の役割をしっかり考えながら、それをプレーで表現したい」と冷静だ。

待ち望んだ１日だった。この日、プロ２５年目の今季限りでの引退を表明している栗山巧外野手（４２）が１軍に合流した。桑原にとって、「憧れだった。バッティングが分からなくなった時に栗山さんがＹｏｕＴｕｂｅでしゃべってる映像とかを見て、すごく参考にしていた」という１０歳上の大スター。試合前の打撃練習では同組で回り、左翼の位置でともに守備練習も行った。「バリ緊張した。いつもの１・５倍、汗かいた（笑）」と大汗をぬぐう夢の時間だった。

そんな栗山は１８日にも出場選手登録される見込み。「そういう野球選手になりたい」と憧れる“獅子のガッツマン”と、通算２１５０安打をマークする「ミスターレオ」の相乗効果で、チームを上昇気流に乗せる。（大中 彩未）