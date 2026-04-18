¡Ú¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§½éÀï¡¡»©·î¾Þ¡¦G1¡Û ¼ÂÎÏÇìÃç¡õº®ÀïÉ¬»ê¡ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯1´§ÌÜ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ª¡©¤½¤·¤Æº£½µ¤Î·êÇÏ¤Ï¡Ä
º£½µËö4·î19Æü(Æü)¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§½éÀï¡¢»©·î¾Þ¡¦G1¡£Ãæ»³¼Ç2000m¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¼«Ëý¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌµÇÔÇÏÉÔºß
13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌµÇÔÇÏ¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¡¢ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤3ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¡£º®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇ®¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡¦G1¤òÀ©¤·2ºÐ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µîÇ¯¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦G1ÇÆ¼Ô¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼¤¬·×9Æ¬½¸·ë¤·¤¿¡£
·êÇÏ¤Ï¡Ä¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡ª
¤½¤ó¤Ê¶¯¹ëÂ·¤¤¤ÎÃæ¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë·êÇÏ¤Ï¡Ä¡£
º£½µÃíÌÜ¤Î·êÇÏ¤Ï¥³¥ì¤À¡ª
¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤ÏÆ±¤¸Ãæ»³¼Ç2000m¤¬ÉñÂæ¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Ç3Ãå¡£Á°Áö¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¡¦G2¤Ç¤â¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢7Àï¡£¤º¤ÐÈ´¤±¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬¡¢º£²ó¤Î»©·î¾Þ¤ÇÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¡Ä¡£
¡Ú¡Ãæ»³¥³¡¼¥¹Å¬À¡ÛÃæ»³¼Ç2000m¤Ï¡¢¡¦¾®²ó¤ê¥³¡¼¥¹¡¦¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëµÞºä¡¦°ÌÃÖ¼è¤ê¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÉñÂæ¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¹Ô¡ÁÃæÃÄ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ì¤ë¼«ºßÀ¡¢Ä¹¤¯µÓ¤ò»È¤¨¤ë»ýÂ³ÎÏ¡¢µÞºä¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀè¹Ôºö¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤À¤¬¡¢Á°Áö¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¡¢ÃæÃÄ¤Ë¹µ¤¨¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄ¹¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£
µÓ¼Á¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿º£¡¢Ãæ»³¼Ç2000m¤ÏÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú¢·ìÅý¤ÈÉñÂæ¤ÎÁêÀ¡Û¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î»©·î¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»º¶ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇìÊì¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡¦G1¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬¡¼¥ë¡£
µ¡Æ°ÎÏ¡¢»ýÂ³ÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡£Ãæ»³¼Ç2000m¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·ìÅý¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ú£Ãæ·ê¡Á¿Íµ¤Çö¤Î¹¥Áö¡Û»©·î¾Þ¤Ï¡¢¿Íµ¤ÇÏÍ¥Àª¤ÎÇ¯¤â¤¢¤ë°ìÊý¤ÇÃæ·ê¡Á¿Íµ¤Çö¤Î¹¥Áö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
²áµî10Ç¯¤ÎÃ±¾¡¿Íµ¤ÊÌÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢1¡Á3ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤Ï6¾¡¡¢5¡Á9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤¬4¾¡¡£
É¬¤º¤·¤â¾å°Ì¿Íµ¤¤À¤±¤Ç·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Ï¡Ä¡£
¡¦¥³¡¼¥¹Å¬À¤¢¤ê
¡¦ÆâÍÆ¤Î¤¢¤ëÁ°Áö
¡¦·ìÅý¤¬ÉñÂæ¤È¹¥ÁêÀ
¤È¹¥Áö¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÅµ·¿Åª¤ÊÁÀ¤¤ÇÏ¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£
·êÇÏ¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Î·ãÁö¤Ï¤¢¤ë¤«¡ª¡©»©·î¾Þ¤Ï¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯ÁöÍ½Äê¡£