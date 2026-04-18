◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）は、狙いを定め、バットを振り切った。５―０となった３回２死満塁。ウォルターズの高めの直球をしっかりと仕留めた。打球は左中間フェンスに直撃し、勝利をぐいっと引き寄せる２点適時二塁打。二塁ベース上で弓矢ポーズを決めた。「センター返しを心がけて、とにかく強いボールをはじき返そうというふうに思っていました」とニッコリと笑った。

攻守でウィットリーの初白星を援護した。８日の広島戦（マツダ）以来の２番でスタメン出場。守備でも５回に武岡の左中間に落ちそうな打球をスライディングキャッチし、勝利の機運を高めた。「データを元に守備位置も決めていますし、ピッチャーが毎日、一生懸命投げていますので、彼らを助けようと思って守備にも全力で取り組んでいます」と胸を張る。

９回にはダルベックにも２戦連続の一発が飛び出し、助っ人トリオが大奮闘。「外国人選手みんなで勝つのは一番好きなことなので、日頃から力を合わせてプレーしています！」。巨人在籍２年目の先輩としても、後輩たちをまとめて、チームをけん引していく。（水上 智恵）