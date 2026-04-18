「え！」「なに考えてる？」W杯２か月前、西アジアから飛び込んできた“衝撃の一報”にネット騒然！「謎ムーブすぎる」「時間無いのに」
北中米ワールドカップ開幕の２か月前に、衝撃の一報がもたらされた。
アジアの強豪サウジアラビア代表が、エルベ・ルナール監督を電撃的に解任したのだ。４月17日、『RMC Sport』や『ESPN』が伝えた。
カタールW杯でもサウジアラビアを率いたフランス人指揮官は24年10月、ロベルト・マンチーニ前監督の後任として復任。アジア予選プレーオフを勝ち抜いての、W杯出場に導いていた。
前回大会では、開幕戦で優勝するアルゼンチンを破る大金星に導いた名将の電撃更迭に、日本のファンも騒然。インターネット上では、次のような声が上がった。
「え！？サウジアラビア代表のルナール監督解任されたん！？W杯まで時間無いのに」
「ここで代表監督解任とか謎ムーブすぎる」
「W杯直前にサウジのルナール監督が退任って何があったんだ？」
「このタイミングでルナール解任！？ サウジ、なに考えてる？」
「サウジ代表って大体２年おきぐらいに監督交代してるんですね」
W杯でH組に入ったサウジは、スペイン、カーボベルデ、ウルグアイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
アジアの強豪サウジアラビア代表が、エルベ・ルナール監督を電撃的に解任したのだ。４月17日、『RMC Sport』や『ESPN』が伝えた。
カタールW杯でもサウジアラビアを率いたフランス人指揮官は24年10月、ロベルト・マンチーニ前監督の後任として復任。アジア予選プレーオフを勝ち抜いての、W杯出場に導いていた。
前回大会では、開幕戦で優勝するアルゼンチンを破る大金星に導いた名将の電撃更迭に、日本のファンも騒然。インターネット上では、次のような声が上がった。
「ここで代表監督解任とか謎ムーブすぎる」
「W杯直前にサウジのルナール監督が退任って何があったんだ？」
「このタイミングでルナール解任！？ サウジ、なに考えてる？」
「サウジ代表って大体２年おきぐらいに監督交代してるんですね」
W杯でH組に入ったサウジは、スペイン、カーボベルデ、ウルグアイと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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