「え！」「なに考えてる？」W杯２か月前、西アジアから飛び込んできた“衝撃の一報”にネット騒然！「謎ムーブすぎる」「時間無いのに」

「え！」「なに考えてる？」W杯２か月前、西アジアから飛び込んできた“衝撃の一報”にネット騒然！「謎ムーブすぎる」「時間無いのに」