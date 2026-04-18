「日本寄りの判定だ」「中国の主審がひどすぎる」得点取り消しに不満爆発…町田に敗戦でアル・イテハドのファンは嘆き「ペレイラは完全に引っ張られていた」【ACLE】

「日本寄りの判定だ」「中国の主審がひどすぎる」得点取り消しに不満爆発…町田に敗戦でアル・イテハドのファンは嘆き「ペレイラは完全に引っ張られていた」【ACLE】