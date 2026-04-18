◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

先発投手は初回に味方に大量点を取っていただくと、逆に責任感が増すものなんです。４点をもらったウィットリーはまさにそう。「最低でも５回はしっかり投げないといけない」などと考えてしまって立ち上がりが難しくなる時もある。

リズムよく投げていかないといけない。その状況で一番やってはいけないのは四球、ボール先行だ。正直、初回はよくなかった。無死一塁で二塁手・浦田の好守でのダブルプレー。あれがすべてと言ってもいいくらいで、助けられた。その後も７点リードの３回先頭、丸山和にいきなり３ボール。結果的に抑えたけど、やってはいけない投球だ。

それが４回からリズム、テンポが見違えるようによくなった。その要因は３回、長岡から奪ったナックルカーブでの空振り三振ではないか。２回からこの球が狙ったゾーンに決まり始めていたけど、この一球で「確信」をつかんで勢いづいた。

１２０キロ台後半のナックルカーブに平均１５０キロを超える直球との組み合わせが本来のスタイルだろう。注文をつけるなら、２ボール、３ボールのカウントが多いこと。最低でも１―１をつくって勝負してほしい。それができれば白星はついてくる。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）