◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準々決勝 神戸 3（5ＰＫ4）3 アルサド（2026年4月16日 プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）

準々決勝1試合が16日に行われ、神戸がアルサド（カタール）を退けて5大会ぶり2度目の4強入りを決めた。後半終了間際にFW武藤嘉紀（33）が劇的な同点弾。延長を終え3―3で突入したPK戦を5―4で制した。20日の準決勝ではアルアハリ（サウジアラビア）―ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の勝者と対戦する。

クラブが最大目標に掲げる「アジアNo・1」への執念だった。後半追加タイム3分も残りわずかとなったラスト1プレー。FW武藤が右からのクロスをニアで合わせた。「暑さもあって足がつっていた状態だったけど、このまま終わるわけにはいかなかった。最後まで諦めなかった」。この劇的な一発で3―3に追いつき、PK戦の末にカタール王者を退けた。

元ブラジル代表FWフィルミノに決められるなど一時は2点リードを許した。気温30度、湿度54％の厳しい条件の中、延長戦は劣勢。それでも11日の名古屋戦でトゥーレルと頭部を接触したGK前川がビッグセーブを連発。慣れないヘッドギアを着用しながら最後の砦（とりで）としてチームを救い、PK戦でも実力を発揮した。

武藤は悲願のアジア初制覇へ3月中旬に右足首手術。頂点まで残り2勝となり「ベストなコンディションで臨めるように、次も最善を尽くしたい」と声を弾ませた。道筋をハッキリと視界に捉えた。