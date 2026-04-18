ACLE準々決勝

サッカーJ1リーグの神戸は16日（日本時間17日）、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でアル・サッド（カタール）と対戦。3-3でPK戦までもつれた死闘を制して準決勝に進出した。チームを救った守護神のスーパーセーブに“既視感”を抱くファンが続出している。

11日のリーグ戦で頭部を負傷し、担架で運ばれていたGK前川黛也。この試合では、普段はつけていないヘッドギアを着用した姿で先発出場した。延長戦ではペナルティエリア内で放たれたシュートを指先で弾くスーパーセーブ。チームを救う気迫を見せた。

これには、スポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」で解説を務めた元Jリーガー林陵平氏も「チェフかと思いました」と驚き。ヘッドギアをつけた姿を、チェコ代表やチェルシーなどで活躍した名手と重ねた。

DAZN公式Xが実際の動画を公開すると、林氏のコメントに同調するファンが続出。「めっちゃチェフ」「和製チェフw」「あんまチェフに例えんやろって思ったら本当にチェフだった」「神戸にもチェフはいたんだね！」「チェフ宿っとったわ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）