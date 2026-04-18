◇フィギュアペア“りくりゅう”現役引退を発表

2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が17日、自身のSNSを更新し、今季限りでの現役引退を電撃発表した。日本スケート界に新たな歴史をつくった国民的ペアが、惜しまれながらも絶頂期に競技会のリンクを去ることになった。

【言葉で振り返る「りくりゅう」】

☆19年7月トライアウト 名古屋市内で初めて2人で滑り「今までやってきたペアとは全くもって別次元。雷が落ちた」と木原。三浦も「本当に全部楽しかった」と好相性を実感。

☆19年11月GPシリーズNHK杯 結成3カ月で迎えた初の国際大会は8組中5位。木原は「素晴らしいパートナーに出会えて感謝」。三浦も「組んで良かった」。

☆21年10月GPシリーズ・スケートアメリカ GP初の表彰台となる準優勝。2人のキャッチフレーズをつけるなら「おじさんと少女」（木原）。三浦は「なんかやだ、気持ち悪い。年の差9歳だからザ・ジェネレーションギャップ」と返し「売れない芸人みたい」と木原。

☆21年11月NHK杯 3位表彰台で日本人同士のペア初のファイナル進出。2人の仲について木原が「たぶん僕が璃来ちゃんに合わせてあげているから（笑い）」と切り出すと「いや、合わせているんじゃなくって、合うんだよね」と三浦。

☆22年2月北京五輪 りくりゅうとして初出場し、五輪の日本勢ペア初の入賞。「まだまだ僕たちが頑張らなければペアは次の世代は出てこない。まだまだ走り続けて、ゴールは先にある」と木原。

☆23年3月世界選手権 同一シーズンで主要国際大会総なめの年間グランドスラムを達成。会場のさいたまスーパーアリーナに大勢の観客が詰めかけ、木原は三浦に「観客席を見てごらん。これだけみんなが称えてくれている。胸を張ろう」と声がけ。

☆25年3月世界選手権 木原の腰椎分離や三浦の肩の亜脱臼などを乗り越え、世界一に返り咲き。「1回目の優勝後に失敗した経験があるので僕たちは強い」と木原。

☆26年2月ミラノ・コルティナ五輪 SP5位から大逆転で日本勢ペア初の金メダルを獲得。SPのミスを引きずって泣き続けた木原を鼓舞し続けた三浦は「今回は私がお姉さんでした」。

☆26年2月日本記者クラブ会見 結成7年で育んだ2人の関係性について質問が飛び、「兄妹？友人？夫婦漫才？」と問われた三浦は木原と見つめ合い「それを超えているよね。一緒にいて当たり前、家族みたいな」と返答。さらに2人で「ご想像にお任せします」と声をそろえた。

◇三浦 璃来（みうら・りく）2001年（平13）12月17日生まれ、兵庫県宝塚市出身の24歳。5歳からスケートを始め、ペア転向後は市橋翔哉と17〜19年の世界ジュニア選手権出場。19年から木原と組み、五輪、世界選手権、GPファイナル、四大陸選手権の主要国際タイトル全制覇「ゴールデンスラム」を達成。身長1メートル46。中京大卒。

◇木原 龍一（きはら・りゅういち）1992年（平4）8月22日生まれ、愛知県東海市出身の33歳。4歳からスケートを始め、シングルで11年世界ジュニア選手権代表。13年ペア転向し、高橋成美と14年ソチ、須崎海羽と18年平昌両五輪に出場。三浦との22年北京、今年のミラノ・コルティナ五輪で2大会連続団体銀メダル。身長1メートル74。中京大卒。