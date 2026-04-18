「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第１日」（１７日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

黄金世代の一人・山路晶（２７）＝森六グループ＝が５バーディー、ノーボギーの６７で回り、首位と１打差の２位と好発進。首位は６６の菅楓華。６８の３位に小林光希、全美貞が並んだ。１アンダー、２１位の六車日那乃（２３）＝ニトリ＝が８番で、ツアー２度目（プロでは初）のホールインワンを達成した。

５年ぶり、４度目となる自己最高位の２位発進に山路は「たくさんバーディーを取れてよかった」と笑顔で振り返った。最終９番では３メートルのパーパットを決め切ったように「パターがよかった」という。

ただ、それ以上に良かったのが「ティーショット」だと胸を張る。未勝利ながら、飛距離を含めた切れ味には以前から定評があったが、黄金世代も今年で２８歳になる。「年齢もあって疲れるようになってきたから、トレーニングをマジにやろう、と」と山路。下半身や体幹を鍛えたことで、疲労回復に加え、ショット力も向上した。

また、その年齢は経験値にも結びついている。「オトナのゴルフというか、無謀なことをしなくなった」。前半３つ目、１５番のバーディーは３番ウッドでフェアウエーに置き、残り１２０ヤードを１メートルつけるという、オトナのマネジメントで稼いだ。

今週のキャディーは同学年プロで最も仲良しの田中瑞希だ。コースから２０分の距離にある田中の実家に寝泊まりし、朝から晩までガールズトークに花を咲かせることで、いいリフレッシュにもなっている。占いの話題も出たそうで「今年は人生で一番いい年みたいだから、頑張りますよ」と意気込む。

運気を生かし、ウエーティングから出場権が下りてきた今大会での好発進。残り２日、好条件がそろった山路が初優勝に突き進む。