サッカー日本代表の森保一監督（５７）が１７日、都内で取材に応じ、１６日に日本代表のコーチに就任することが発表された元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）について言及。「Ｗ杯で世界一を目指して戦う中、俊輔の力が必要だと話をした」と“口説き文句”を明かした。

３月の英国遠征では解説者として現場に訪れていた中村氏。選手との距離感を見ていた指揮官は「絶対に溶け込んでもらえる」と想像が確信に変わったという。イングランド戦後の会食で熱意を伝え、入閣が実現した。セットプレー、ＰＫなどで助言を仰いでいく。

強力な新コーチとともに臨むＷ杯。優勝を目指す理由も増えた。Ｊリーグ広島時代の恩師・今西和男さんが１６日未明に肺炎のため８５歳で死去したことを受け、「広島の父でした。亡くなる前にお会いしたかった」と涙。「Ｗ杯に向けて学ばせていただいたことを胸に頑張りたい」と声を振り絞った。

この日は「サッカー外交推進議員連盟」「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」合同総会に出席した。