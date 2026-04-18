「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）

日本仕様でつかんだ来日初勝利だ。巨人のフォレスト・ウィットリー投手がスプリットを初解禁し、７回２安打無失点９奪三振の快投で魅せる。「日本での初勝利なのでとても特別なもの。ウイニングボールは大事にどこかにしまっておこうと思います」。力強い一歩を踏み出した。

いきなり４点の援護をもらい「自信を持って」マウンドに上がった。立ち上がりには２安打を許すも無失点。二回以降は無安打投球でヤクルト打線を斬っていった。

必然の結果だった。「日本のボールだと縫い目の高さとか、しっとり感が合わなくて」とチェンジアップに苦戦。もともと持ち球だったスプリットをブルペンで試投すると、「思ったよりもよかった」と光を見た。「全てのスプリットが意図した結果にはならなかったけど、おおむね思ったように投げられた」と試合でも手応えを得た。

食通なことを聞きつけた阿部監督から、東京の老舗うなぎ店「明神下神田川本店」を紹介された。その時から初勝利のご褒美に設定し、「（依田通訳へ）一緒に行こう」と早速誘った。うなぎパワーは次戦への力になる。