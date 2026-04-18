「日本ハム３−５西武」（１７日、エスコンフィールド）

逆転負けで開幕３連戦以来となる今季２度目の３連敗。それでも、日本ハム・新庄監督は明るい材料に目を向けた。「大塚くん、おめでとうございます。大したもんです」。１軍初昇格で初打席初安打を放ったドラフト３位・大塚瑠晏内野手（東海大）を称賛した。

「１番・二塁」で即スタメン起用。「迷ったら代えるよ」と声をかけられたルーキーは、１点を追う初回にいきなり右翼線二塁打を放って応えた。この一打を足掛かりに、２本の犠飛で一度は逆転。大塚は「緊張したけど、ボスから『ガンガンいけ』と言われて、迷いなくいけた。うれしかったです」と、端正なマスクをほころばせた。

清宮幸と郡司が休養のため、開幕１８試合目で初のベンチスタート。主軸２人不在のスタメンでも、四回には万波が右越え７号ソロを放ち、リードを広げた。救援陣が逆転を許して迎えた八回は、清宮幸と郡司が代打で連続四球を選んで無死満塁の見せ場も作った。水野、レイエスが倒れて再逆転はならなかったが、新庄監督は「そういう時もあります」とサバサバ。慌てず騒がず、まずは連敗を止めにいく。