◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ） ▽準々決勝 町田１―０アルイテハド（１７日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）

サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、町田はアルイテハド（サウジアラビア）に１―０で勝利し、４強に進出した。準決勝は２１日（日本時間２２日）に、ブリーラム（タイ）―シャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）の勝者と戦う。

アジアの戦いも終盤。地元チームが相手なこともあり、スタンドは相手チームのクラブカラーである黄色で染まるなど、大アウェーの雰囲気となった。さらに、５日のＦＣ東京戦で負傷した大黒柱のＦＷ相馬勇紀も準々決勝に間に合わず、ベンチ外となった。

不利な条件がそろう中、町田が先制に成功した。ロングスローで得点を狙うと前半３０分、ＭＦ林幸多郎のロングスローの混戦からＦＷエリキがパスを送ると、ＦＷテテ・イェンギが左足でシュート。ボールは相手の足に当たりながらもネットの中に吸い込まれた。

前半が終わるまで、ボールを保持する時間は相手の方が長かったが、町田の組織的な守備に苦戦している様子。ブラジル代表ＭＦファビーニョ、２２年カタールＷ杯でモロッコ代表として出場したＦＷエンネシリらを擁し、西地区の１次リーグで最多得点数（２２点）を記録した強力な攻撃陣を無失点に抑えた。

後半から相手は元オランダ代表ＦＷベルフワインを投入。攻撃的な布陣となり、相手の攻撃の勢いが一気に増した。後半３６分には右サイドのＦＫからの折り返しをＤＦペレイラに押し込まれたが、ＶＡＲでハンドと判定され、ゴールは取り消しに。そのまま無失点で試合を終えた。