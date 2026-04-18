◇パ・リーグ オリックス13―4ソフトバンク（2026年4月17日 みずほPayPay）

オリックスに2大メモリアル弾が飛び出し、4連勝で首位タイに浮上した。初対戦のソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）から2回途中までに7点を奪いノックアウト。1番・宗の一振りが、猛攻を告げる号砲を打ち鳴らした。

「迷いはなかったです。初対戦だからこそ打ちにいかないと後手になってしまうので」

徐の初球、150キロ直球を右中間へ運んだチームトップの4号は、球団では16年9月15日の日本ハム戦で糸井嘉男が放って以来、10年ぶりの「初球先頭打者弾」だった。

5番・太田も黙っていない。3点リードの2回2死一、二塁で、左翼へ外野手が一歩も動けない圧巻の2号3ラン。日本ハム・万波に次いで歴代2番目に早い、通算351試合目での「全打順本塁打」を達成した。試合後に伝え聞き、「僕がですか！？知らなかった」と破顔した背番号1。「前を打つ（中川）圭太さんにしろ、うしろの森（友）さんにしろ状態がいいので、僕がそこにつなぐ意識でやれている」と手応えをにじませた。

徐は昨オフにオリックスも獲得調査に乗り出し、NPBでは日本ハムやソフトバンクとのマネーゲームになったことから撤退した経緯があった。因縁の相手を初対戦で打ち砕き、チームは今季いずれも最多の18安打13得点。昨季途中まで13連敗を喫した敵地・みずほペイペイでの痛快な快勝劇に、岸田監督も「今年は今年で新たにやっていく中、1勝取れたのは大きいですよね」と選手らを称えていた。 （阪井 日向）

○…宗（オ）が初回、徐若熙（ソ）の初球を右中間へ先頭打者本塁打。初回表、初球の「プレーボール弾」は25年に五十幡（日）が7月20日の楽天戦で放って以来。オリックスでは16年に糸井嘉男が9月15日の日本ハム戦で放って以来10年ぶり。

○…太田（オ）が2回に5番で2号3ランを放ち、全打順本塁打を達成。24年4月3日の万波（日）以来2年ぶり、プロ野球24人目。オリックスでは99年小川博文、11年後藤光尊、20年T―岡田に次ぐ6年ぶり4人目。351試合目の達成は、前出の万波297試合に次ぐ2番目のスピード。27本目も02年五十嵐章人（近鉄）の26本に次ぐ2番目となった。