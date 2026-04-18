NPBエンタープライズなどは17日、U12（12歳以下）日本代表監督に巨人で活躍した桑田真澄氏（58）が就任すると発表した。今年8月に中国の杭州で行われる「U12アジア選手権」で指揮を執る。桑田氏は「失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしい。日本野球の未来のために責任を持って務めたい」とコメントした。

現役時代にNPBでは巨人一筋で通算173勝を挙げ、大リーグではパイレーツでプレー。昨年まで巨人の2軍監督を務め、現在は2軍戦に参加するオイシックスで球団運営にも携わるチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）を務める。

アマ野球界とのつながりも深い。引退後に早大、東大の大学院に進み、13年から2年間は東大野球部の特別コーチを務めた。U12代表監督は近年、侍ジャパン・井端監督、西武・仁志野手チーフ兼打撃コーチら、プロ野球関係者が担ってきた。

桑田氏は「野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしい」と願いを込めた。