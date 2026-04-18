大谷は好投で2勝目

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利し、先発登板した大谷翔平投手は2勝目を挙げた。この試合には、世界的な大物CEOが観戦に訪れていた。

大谷は6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録した。投手専念の快投で規定投球回に到達し、防御率0.50でリーグ1位となった。

大谷の快投を客席から見守った大物は、F 1マクラーレンのCEO、ザク・ブラウン氏だ。自身のインスタグラムに「ドジャースタジアムに立ち寄り、デーブ・ロバーツ監督やボブ・ゲレンコーチ、そして将来の殿堂入り選手であるフレディ・フリーマンにも会えた！ さらには野球界のスーパースター、ショウヘイ・オオタニの投球も観戦できた。最高の1日だ！」と記した。ロッカールームや監督室にも招待されたようで、フリーマンやロバーツ監督と2ショット写真を撮影。さらに、客席から撮ったと見られる大谷の投球写真も添えていた。

コメント欄では「大好きな2チームが一つに！」「素晴らしいね」「早急にドジャースとのコラボが必要だ！」「世界王者専用のホットラインだ」などの声が書き込まれていた。

ドジャースは17日（同18日）からコロラドでロッキーズと3連戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）