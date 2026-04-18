◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）

巨人が序盤の電撃的な速攻で首位ヤクルトに大勝し、今季初の３連勝を飾った。初回、増田陸内野手（２５）の２点打などで今季１イニング最多となる４点を先制。３回にもキャベッジの適時二塁打などで３点を追加した。大量援護に守られた先発のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が７回２安打無失点、９奪三振と好投し、３度目の登板で来日初勝利。チームは今季最多の貯金３とし、首位にも２ゲーム差とした。

金メダル級の笑顔だった。増田陸は一塁ベース上で右拳を握った。「難しい球だったんですけど、なんとか食らいついていく気持ちでいきました」。２―０の初回２死二、三塁。カウント２ボールからウォルターズの外角低めへ逃げるスライダーをバットの先で拾い、左前への２点適時打。チームの初回４得点は今季初と、電撃的な猛攻で試合の主導権を大きく引き寄せた。

一打入魂だ。今季の第１打席は１０打数４安打で打率４割。シーズン当初は途中出場が続いていた中で「ストライクが来たら手を出さないと。逃したら負け」と、背水の思いで身についた積極打法が結果に直結している。さらに今季から首脳陣主導でカード頭に若手野手の対策ミーティングを開催。３連戦で対戦する相手投手陣のデータを頭にたたき込む万全の準備が、ファーストスイングの一打につながった。

がむしゃらな姿勢が周囲の心を動かす。７日・広島戦（マツダ）の一塁守備で２、３回に２度の落球。直後のベンチで坂本から「俺も若いときはこういうのやったから」と励まされ、フライの見方について助言をもらった。

２軍暮らしが続いていたころから指導を受けてきた川相ディフェンスチーフコーチからは「陸の一塁守備はゴールデン・グラブ級だよ」と熱いエールを受け取った。今季も志願して早出の“川相塾”でハンドリング練習に汗を流す男は「そんなことを言ってもらえるなんて何年か前には考えられなかった。言葉に恥じないように頑張らないといけない」。悔しい思いを味わうのも、１軍で経験を積んでいるからこそ。真っすぐな若武者を思う“恩師”たちの言葉で、心は奮い立った。

７点リードの７回２死一塁でも左前へはじき返し、今季３度目のマルチ安打で打率は３割１分まで上昇。チームは今季初の３連勝、貯金は最多の３に膨らんだ。「２、３打席目の三振を、もっとどうにかならないのかなって。そこしか今、考えていないですね」。好調なバットで、２年ぶりのＶ奪回までチームを力強くリフトする。（内田 拓希）