◆パ・リーグ ソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）

オリックス・渡部遼人（はると）外野手が「２番・中堅」で先発し、第６打席にプロ初本塁打を放った。桐光学園、慶大を経て２１年のドラフト４位で入団した左打者。１７１センチと小柄な体ながらも努力を重ね、プロ５年目で記念すべきアーチを描いた。

渡部が充実感をにじませた。「すごくいい感触でした」と笑みをこぼしたのは、８点リードの８回２死二塁。カウント２―２からソフトバンク・鈴木豪の５球目の直球を振り抜き、右翼席に運んだ。５０メートル走５秒９の俊足を生かしたプレーが持ち味の外野手。「あまりゆっくり走れていないですね…。慣れていないので（笑）」と、ダイヤモンド一周の喜びは一瞬だった。

昨季までは守備、走塁のスペシャリストとして、試合終盤に存在感を発揮。昨年１１月の高知キャンプで森友からもらった言葉が、レギュラー奪取への思いをより強くさせた。「お前がスタメンで出ていたら失点が少ないし、捕手も楽だから」。オープン戦は２打席のみの出場だったが、開幕後は先発出場した４試合でいずれも複数安打。「一打席一打席を無駄にしたくないという思いが強いので、それがいい結果に出ている」と、３戦連続の２番起用となったこの日は２本の長打を含む３安打、６打席全出塁で打率を６割４分７厘にまで上昇させた。

チームは今季初の２ケタ得点かつ１試合４本塁打で、昨年７月４日以来の首位タイに浮上。岸田監督は「（渡部は）しっかり準備もしているし、練習も意識高く取り組んでくれている。けが人が多い中で、巡ってきたチャンスをつかんでいる」と称賛した。杉本や頓宮が故障で開幕メンバーを外れ、杉沢が骨折で戦線離脱するなかで彗星のごとく現れたスピードスター。３年ぶり覇権奪回へのキーマンとなる予感さえ漂う。（南部 俊太）