◆パ・リーグ ソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）

オリックスが１８安打１３得点で大勝し、今季最長の４連勝で２５年７月４日以来の首位タイに浮上した。１８安打以上は２４年６月１５日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）以来、１３得点以上は２５年５月２５日のソフトバンク戦（鹿児島）以来。今季初の１試合４本塁打と乱れ打ちの打線に、岸田護監督は「きょうはみんな、よく振れましたね。移動ゲームだったけど、集中力を最後まで切らさずにやってきれた」と手応えありの様子だ。

１番・宗が自身３度目の先頭打者アーチとなる４号ソロ。初球を捉えたのは、球団としては１６年９月１５日の日本ハム戦（札幌ドーム）での糸井以来、１０年ぶりだ。２回には２死一、二塁から太田がプロ野球２４人目の全打順本塁打となる２号左越え３ラン。初対戦のソフトバンク・徐を攻略し、指揮官は「思い切ってアグレッシブにいってくれた」とうなずいた。

３試合連続で２番に入ったプロ５年目の渡部は、８回２死一塁で右越えにプロ初アーチ。第１打席からそれぞれ四球、死球、四球、左前打、左翼線二塁打、右越え２ランと６打席連続出塁をマークし、打率は６割４分７厘まで上昇した。守備・走塁のスペシャリストがバットでも猛アピール。岸田監督は「非常に調子がいい。しっかり準備をしているし、練習も意識高く取り組んでくれているのが出ていると思う。けが人が多い中で巡ってきたチャンスをつかんでいるという感じはします」と称賛した。

先発・高島は６回２失点で今季初勝利。昨季、開幕から６連敗を喫した鬼門・みずほペイペイドームで投打がかみ合い、大勝発進を決めた。貯金４も最多。指揮官は「一戦一戦を大事にみんな戦っていってくれているからこそ、今の勢いに乗っている。これからにつなげられたら」と手綱を締めた。

◆太田（オ）が先発５番で初本塁打。打順別の本塁打は、打順（１）２（２）５（３）１０（４）１（５）１（６）３（７）１（８）２（９）２＝計２７本。これで全打順で本塁打を記録したことになる。全打順本塁打は、２４年４月３日楽天戦の万波（日）以来、プロ野球２４人目。通算２７本目で達成は、０２年４月２１日ダイエー戦の五十嵐章人（近鉄）の２６本に次いで２番目に少ない本数での達成だ。