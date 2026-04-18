オスカー女優のナタリー・ポートマン（米国）＝４４＝が第３子妊娠を１７日（日本時間１８日）、公表した。ファッション誌「ハーパーズ・バザー」のインタビューでパートナーのフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルの間に生まれる初めての子であることを明かした。ポートマンにとっては３人目。

同誌でポートマンは「タンギーと私はとても興奮しています。ただただ感謝しています。これがどれほど大きな恵みであり、奇跡なのか、よく分かっています」と語っている。

ポートマンは映画デビューとなった１９９４年公開のリュック・ベッソン監督作品「レオン」でヒロインのマチルダ役で一躍有名に。２０１０年公開の「ブラック・スワン」で徐々に精神を病んでいくバレリーナ役で主演し、米国の第８３回アカデミー主演女優賞を獲得した。

私生活では「ブラック・スワン」で共演したフランス人振付師のバンジャマン・ミルピエと１０年に婚約と妊娠を発表。１１年に第１子男児を出産し、１２年に結婚。１７年に第２子女児が誕生したが、２３年に破局した。

デスタブルはＴｅｐｒという名義で活動する音楽プロデューサーでもある。