バイオリニスト・高嶋ちさ子（57）が17日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。新年になってデジタル日記を始めたと明かした。

MCのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄から「新年度が始まりまして、何か始めたいことはありますでしょうか？」と聞かれた高嶋は「実はもう始めているんだけど、2月くらいから日記を」と答えた。

「今、書かなくても、日記っていうアプリを入れて、夜11時って設定すると、“日記の時間です”って教えてくれるわけ。だから、その時間になったら、今日あったことを言うの。そうすると、全部文字になって終わり」と、音声で入力したデジタル日記を付けていると説明。

さらに「スケジュール表みたいになっていて、この日何やったかなって押すと、恨みつらみがバーッと書いてある」と笑い、「毎日いつも、何かに怒っていたりとかしているけど、夜11時になって書こうと思うと、1日を要約して書くわけじゃないですか。そうすると、書くほどじゃないなって思うことが結構ある」と気持ちが落ち着く効果もあると明かした。

元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「大人になったね」と混ぜ返すと、高橋は「日記に書かれますよ」と苦笑していた。