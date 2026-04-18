OPS29位でも…MLB公式のパワーランキング1位

米大リーグ公式サイトは16日（日本時間17日）、最新の打者パワーランキングを発表した。ドジャースの大谷翔平投手を1位とする評価に、米国のファンからおかしいのではないかとの声が上がっている。

今季の大谷は打者として17試合に出場し、打率.254、5本塁打、出塁率.402、長打率.508という成績を残している。注目されているのは、昨季から続く連続試合出塁だ。イチローが持つ日本人最長記録を超え、14日（同15日）の時点で「48」まで伸ばした。

ただ、本塁打はトップのアーロン・ジャッジ（ヤンキース）とジョーダン・ウォーカー（カージナルス）から3本差。米国で重視されるOPSも.910でMLB全体29位と決してトップクラスの数字を残しているわけではない。MLB公式Xの投稿に、米国のファンからは異論が並んだ。

「どうしてパヘスが1位じゃないんだ？」

「マイク・トラウトはどこだ？」

「このリストは完全にひいきだ」

「オオタニはトップ10ですらない」

「ふざけた冗談だ」

「オオタニひいきが凄まじいな……」

「マット・オルソンは記憶から抹消されたのか？」

「フェイクニュースだ！」

特に「ヨルダンが1位だ。敬意を持て」と、このランキングでは2位とされたヨルダン・アルバレス（アストロズ）がトップではないかとする声が多い。OPS1.214は大リーグトップ。7本塁打は2位。打率も.328だ。



（THE ANSWER編集部）