セリエA 25/26の第33節 サッスオーロとコモの試合が、4月18日01:30にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアルバロ・モラタ（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。サッスオーロのムバラ・エンゾラ（FW）のアシストからクリスティアン・ボルパト（MF）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

さらに44分サッスオーロが追加点。アルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからムバラ・エンゾラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、45+2分、コモのイバン・スモルチッチ（DF）のアシストからニコラス・パス（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とサッスオーロがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。サッスオーロが2-1で勝利した。

なお、サッスオーロは51分にイスマエル・コネ（MF）、64分にクリスティアン・ボルパト（MF）、82分にクリスティアン・トルストベット（MF）に、またコモは14分にヤコボ・ラモン（DF）、26分にアルバロ・モラタ（FW）、79分にアルベルト・モレノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-18 03:30:22 更新