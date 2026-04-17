◇セ・リーグ 阪神2―1中日（2026年4月17日 甲子園）

眠れる打線を、阪神・大山が意地で運んだ一打で目覚めさせた。6回無死三塁の好機で、詰まりながらも左前に落とし、貴重な同点打とした。「0」が並んだスコアボードに「1」を刻んだのは、頼れる背番号3だった。

「得点を取るだけだった。勝てて良かった」

走者を還すことだけが、脳裏を支配していた。1点ビハインド、この日訪れた最大のチャンスで打席を託され、カウント1―1からの3球目、内角の厳しい直球に反応した。やや深めに守った左翼・細川の逆をつき、打球は左前に落ちた。6連敗中だった「4・17」中日戦で、87年以来39年ぶりとなる勝利を力強くたぐり寄せた。

勝負どころで“柳キラー”が存在感を発揮した。昨季は柳に対し打率・333（6打数2安打）で、今季もすでに試合前時点で3打数2安打としていた。この日も勝負どころで、その好相性ぶりを発揮。藤川監督も「重いゲーム、展開で（3、4、5番に）比重があるというところで、素晴らしい1本でした」と賛辞を惜しまなかった。

後輩も見とれる試合前の準備力が、勝負強い一打を呼び寄せる。白鴎大の後輩でもある福島はこう証言。「すごいと思うのは、やっぱりフリー（打撃）の質。再現性が高い」。初めて目にしたのは、24年シーズン中に大山が2軍で調整していた時。センター方向へ、ライナー性の打球がまるでリプレイのように再現性高く放たれていた。「1軍に上がらせてもらった今も、打っていたら見ますね。あのレベルにならないと」と福島。勝負強さには、試合前練習からの裏付けがあった。

「しっかり反省して、明日に向けて調整したい」

値千金の一打でも、主砲の表情は簡単には緩まない。反省と収穫を連続させながら、日々打席で結果を残していく。（松本 航亮）

○…阪神が「4・17」の中日戦に勝利。“甲子園バックスクリーン3連発記念日”のこの日に中日に勝利するのは87年（ナゴヤ球場）以来39年ぶりとなった。これまで阪神は「4・17の中日戦」を苦手としており、85年以降は前回16年まで1勝6敗、6連敗中だった。