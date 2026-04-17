◇セ・リーグ 阪神2―1中日（2026年4月17日 甲子園）

不敗神話継続だ。阪神・村上は、6回4安打1失点と粘投。勝ち星こそつかなかったが、初回以降は無失点に抑えて意地を見せつけた。

「初回ツーアウトから失点してしまい、リズムに乗り切れませんでした。2回以降、粘り強く投げることで、なんとか試合をつくることができたと思います」

初回は細川にフェンス直撃の二塁打、ボスラーに四球を与え、2死一、二塁のピンチを招くと、高橋周に左翼への適時打を浴びて、先制点を献上。「細川にはもうちょっと注意しながら入れば良かったというのがあった。それ以外はしっかりいけていたんで」と主砲に許した一打を悔やんだ。ただ立ち上がりこそ苦しんだものの、回を重ねるごとに本来の姿を取り戻した。

2回を3者凡退でリズムをつかむと、以降は走者を背負いながらも無失点。チェンジアップやカットボールなど多彩な変化球を操り「粘り強くはいけたなと思います。去年も序盤に失点するシーンがあったんで、その経験が生きたかなと思います」とうなずいた。

試合前時点で甲子園での中日戦は7戦7勝を誇った。無双状態で迎えた8度目の先発マウンドは6回4安打1失点で降板。勝てなかったが、負けもしなかった。

今季ここまで4試合に登板し、全てでクオリティースタート（6回以上、自責3以下）を達成。今季2勝目には手が届かなかったが、先発としての役割は果たした。間違いなく勝利への流れをつくった粘りの投球だった。（山手 あかり）