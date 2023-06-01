＜速報＞メジャー前哨戦は第2ラウンド開始 先陣の渋野日向子はバーディ発進
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
先陣を切るのは渋野日向子。日本時間午前0時43分に10番からティオフ。2打目をピン上1メートルのつけて決め、バーディで滑り出した。今大会終了時点のポイントランキングに基づき与えられるシェブロン選手権の出場権を目指しており、そのためには30位前後で終えることが求められる。1オーバー・107位からカットラインを追いかける。渋野と同時刻には1番から笹生優花がスタート。きょう17日に26歳の誕生日を迎えた吉田優利は午前1時5分にスタートする。午後組では単独首位に立つ岩井千怜、4差14位発進の勝みなみ、山下美夢有、馬場咲希らがプレーを控えている。原英莉花は2オーバーからの浮上を目指し、櫻井心那も渋野と同様、まだシェブロン選手権の出場権を手にしておらず、巻き返しを図る。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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