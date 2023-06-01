プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とキャベツのトマトスパゲティー」 「春菊のベーコンガーリックサラダ」 「ゴボウのポタージュスープ」 の全3品。
どのお料理にもニンニクを使い、香りで食欲と免疫力を高めましょう。カラダを内側から温めて、スタミナアップ。

【主食】豚肉とキャベツのトマトスパゲティー
キャベツが美味しい春に作って欲しいトマトスパゲティー。豚肉の脂が全体に広がって食欲をそそります。

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調理時間：25分
カロリー：805Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

スパゲティー  180g
  熱湯  2000ml
  塩  大さじ1
豚バラ肉  (薄切り)120g
キャベツ  2~3枚(150g)
＜トマトソース＞
  水煮トマト  (缶)200g
  玉ネギ  1/4個
  ニンニク  (みじん切り)1片分
  赤唐辛子  1本   オリーブ油  大さじ2
  塩コショウ  少々
オレガノ  (ドライ)少々
ゆで汁  (スパゲティー)200ml
粉チーズ  適量 オリーブ油  小さじ2

【下準備】

豚バラ肉は大きければ長さ5〜6cmに切る。キャベツは3cm角のザク切りにする。＜トマトソース＞の水煮トマトがホールなら潰しておく。玉ネギは、粗めのみじん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油、玉ネギ、ニンニク、赤唐辛子を入れて中火にかけ、玉ネギが透き通るまで炒める。水煮トマトを加え、混ぜながら5分ほど煮詰めたら火を止める。

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途中で赤唐辛子を取り出しましょう。
2. スパゲティーをゆでる。塩を入れた熱湯にスパゲティーを加え、時々混ぜながら強火でゆでる。途中(1)にゆで汁を加える。

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スパゲティーは細めの方が味がからむのでお勧めです。
3. 袋の表示時間の2分前になったらキャベツを入れ、豚バラ肉は1枚ずつ広げて入れる。豚バラ肉の表面の色が変わったら、ザルに上げて水気をきる。

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4. フライパンを中火にかけ、煮たったら、オレガノ、塩コショウで味を調える。

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5. (3)の具材とスパゲティーを加えて味をからめる。器に盛り、粉チーズを振ってオリーブ油を回しかける。

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【副菜】春菊のベーコンガーリックサラダ
春菊は生で食べると、その美味しさにビックリしますよ。特有の臭みがなく歯ごたえシャキシャキ、栄養あるサラダに。

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調理時間：15分
カロリー：173Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

春菊（菊菜）  2/3束
ベーコン  2枚
ニンニク  1片
オリーブ油  大さじ2
塩  小さじ1/3
粗びき黒コショウ  少々
バルサミコ酢  大さじ1

【下準備】

春菊は水洗いして水気をしっかり拭き取り、葉の部分を手で食べやすい大きさにちぎる。茎の部分は斜め切りにする。

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ベーコンは幅1cmに切り、ニンニクは薄切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とベーコンを入れて中火にかける。ベーコンから脂が出たら火を弱めてニンニクを加え、茶色くなるまでじっくり炒めて火を止める。

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ニンニクを入れてから10分くらい弱火で炒めると、ベーコンとニンニクがカリカリになります。
2. ボウルに春菊を入れ、(1)と分量の塩、粗びき黒コショウ、バルサミコ酢を加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。

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【スープ・汁】ゴボウのポタージュスープ
味付けはシンプルに塩コショウのみ。ゴボウの風味を楽しんでください。

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調理時間：20分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ゴボウ  1/3本 玉ネギ  1/2個
ニンニク  1/2片
オリーブ油  小さじ1
水  200ml
バター  10g
牛乳  50ml
塩コショウ  少々
ドライパセリ  (あれば)少々

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに水洗いし、斜め薄切りにする。玉ネギとニンニクは粗みじん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油、玉ネギとニンニクを入れ、中火にかける。分量外の塩少々を振り、玉ネギが透き通るまで炒める。

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2. ゴボウを加えて、ゴボウに火が通るまで炒める。

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3. 分量の水を加え、蓋をして5分程度煮て、火を止める。粗熱が取れたらミキサーにかけてペースト状にする。

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粗熱が取れる時間は調理時間に含みません。
4. (3)を鍋に入れ、牛乳、バターを加えて温め、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。

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