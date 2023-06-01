【今日の献立】2026年4月18日(土)「豚肉とキャベツのトマトスパゲティー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とキャベツのトマトスパゲティー」 「春菊のベーコンガーリックサラダ」 「ゴボウのポタージュスープ」 の全3品。
どのお料理にもニンニクを使い、香りで食欲と免疫力を高めましょう。カラダを内側から温めて、スタミナアップ。
【主食】豚肉とキャベツのトマトスパゲティー
キャベツが美味しい春に作って欲しいトマトスパゲティー。豚肉の脂が全体に広がって食欲をそそります。
調理時間：25分
カロリー：805Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
熱湯 2000ml
塩 大さじ1
豚バラ肉 (薄切り)120g
キャベツ 2~3枚(150g)
＜トマトソース＞
水煮トマト (缶)200g
玉ネギ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 1本 オリーブ油 大さじ2
塩コショウ 少々
オレガノ (ドライ)少々
ゆで汁 (スパゲティー)200ml
粉チーズ 適量 オリーブ油 小さじ2
途中で赤唐辛子を取り出しましょう。
2. スパゲティーをゆでる。塩を入れた熱湯にスパゲティーを加え、時々混ぜながら強火でゆでる。途中(1)にゆで汁を加える。
スパゲティーは細めの方が味がからむのでお勧めです。
3. 袋の表示時間の2分前になったらキャベツを入れ、豚バラ肉は1枚ずつ広げて入れる。豚バラ肉の表面の色が変わったら、ザルに上げて水気をきる。
4. フライパンを中火にかけ、煮たったら、オレガノ、塩コショウで味を調える。
5. (3)の具材とスパゲティーを加えて味をからめる。器に盛り、粉チーズを振ってオリーブ油を回しかける。
【副菜】春菊のベーコンガーリックサラダ
春菊は生で食べると、その美味しさにビックリしますよ。特有の臭みがなく歯ごたえシャキシャキ、栄養あるサラダに。
調理時間：15分
カロリー：173Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ベーコン 2枚
ニンニク 1片
オリーブ油 大さじ2
塩 小さじ1/3
粗びき黒コショウ 少々
バルサミコ酢 大さじ1
ベーコンは幅1cmに切り、ニンニクは薄切りにする。
ニンニクを入れてから10分くらい弱火で炒めると、ベーコンとニンニクがカリカリになります。
2. ボウルに春菊を入れ、(1)と分量の塩、粗びき黒コショウ、バルサミコ酢を加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】ゴボウのポタージュスープ
味付けはシンプルに塩コショウのみ。ゴボウの風味を楽しんでください。
調理時間：20分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンニク 1/2片
オリーブ油 小さじ1
水 200ml
バター 10g
牛乳 50ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ (あれば)少々
2. ゴボウを加えて、ゴボウに火が通るまで炒める。
3. 分量の水を加え、蓋をして5分程度煮て、火を止める。粗熱が取れたらミキサーにかけてペースト状にする。
粗熱が取れる時間は調理時間に含みません。
4. (3)を鍋に入れ、牛乳、バターを加えて温め、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。
どのお料理にもニンニクを使い、香りで食欲と免疫力を高めましょう。カラダを内側から温めて、スタミナアップ。
【主食】豚肉とキャベツのトマトスパゲティー
キャベツが美味しい春に作って欲しいトマトスパゲティー。豚肉の脂が全体に広がって食欲をそそります。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：805Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）スパゲティー 180g
熱湯 2000ml
塩 大さじ1
豚バラ肉 (薄切り)120g
キャベツ 2~3枚(150g)
＜トマトソース＞
水煮トマト (缶)200g
玉ネギ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 1本 オリーブ油 大さじ2
塩コショウ 少々
オレガノ (ドライ)少々
ゆで汁 (スパゲティー)200ml
粉チーズ 適量 オリーブ油 小さじ2
【下準備】豚バラ肉は大きければ長さ5〜6cmに切る。キャベツは3cm角のザク切りにする。＜トマトソース＞の水煮トマトがホールなら潰しておく。玉ネギは、粗めのみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油、玉ネギ、ニンニク、赤唐辛子を入れて中火にかけ、玉ネギが透き通るまで炒める。水煮トマトを加え、混ぜながら5分ほど煮詰めたら火を止める。
©Eレシピ
途中で赤唐辛子を取り出しましょう。
2. スパゲティーをゆでる。塩を入れた熱湯にスパゲティーを加え、時々混ぜながら強火でゆでる。途中(1)にゆで汁を加える。
©Eレシピ
スパゲティーは細めの方が味がからむのでお勧めです。
3. 袋の表示時間の2分前になったらキャベツを入れ、豚バラ肉は1枚ずつ広げて入れる。豚バラ肉の表面の色が変わったら、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
4. フライパンを中火にかけ、煮たったら、オレガノ、塩コショウで味を調える。
©Eレシピ
5. (3)の具材とスパゲティーを加えて味をからめる。器に盛り、粉チーズを振ってオリーブ油を回しかける。
©Eレシピ
【副菜】春菊のベーコンガーリックサラダ
春菊は生で食べると、その美味しさにビックリしますよ。特有の臭みがなく歯ごたえシャキシャキ、栄養あるサラダに。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：173Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）春菊（菊菜） 2/3束
ベーコン 2枚
ニンニク 1片
オリーブ油 大さじ2
塩 小さじ1/3
粗びき黒コショウ 少々
バルサミコ酢 大さじ1
【下準備】春菊は水洗いして水気をしっかり拭き取り、葉の部分を手で食べやすい大きさにちぎる。茎の部分は斜め切りにする。
©Eレシピ
ベーコンは幅1cmに切り、ニンニクは薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とベーコンを入れて中火にかける。ベーコンから脂が出たら火を弱めてニンニクを加え、茶色くなるまでじっくり炒めて火を止める。
©Eレシピ
ニンニクを入れてから10分くらい弱火で炒めると、ベーコンとニンニクがカリカリになります。
2. ボウルに春菊を入れ、(1)と分量の塩、粗びき黒コショウ、バルサミコ酢を加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ゴボウのポタージュスープ
味付けはシンプルに塩コショウのみ。ゴボウの風味を楽しんでください。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：145Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ゴボウ 1/3本 玉ネギ 1/2個
ニンニク 1/2片
オリーブ油 小さじ1
水 200ml
バター 10g
牛乳 50ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ (あれば)少々
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、斜め薄切りにする。玉ネギとニンニクは粗みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油、玉ネギとニンニクを入れ、中火にかける。分量外の塩少々を振り、玉ネギが透き通るまで炒める。
©Eレシピ
2. ゴボウを加えて、ゴボウに火が通るまで炒める。
©Eレシピ
3. 分量の水を加え、蓋をして5分程度煮て、火を止める。粗熱が取れたらミキサーにかけてペースト状にする。
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粗熱が取れる時間は調理時間に含みません。
4. (3)を鍋に入れ、牛乳、バターを加えて温め、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。
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