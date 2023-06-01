岩本照＆松田元太W主演『カラちゃんとシトーさんと、』Blu-ray＆DVD BOX発売決定 素顔を詰め込んだメイキング集が特典に
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務めるPrime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』のBlu-ray＆DVD BOXが、10月7日に発売することが決定した。
【場面写真】かっこよすぎる…！着物姿のカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松⽥元太）
同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のプライベートサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
性格は正反対だが、一緒にいると不思議と落ち着く関係性が、穏やかな空気感とともに描かれる。慌ただしく過ぎていく毎日の中で、頑張る自分を認め、ささやかなご褒美をあげることや、喜びを共有できる誰かがそばにいることの幸せを感じられるような作品だ。
Blu-ray＆DVD BOXの特典映像には、『“カラシトと、ととのう”ヒーリングメイキング集（仮）』が収録される。岩本と松田の演技へ向き合う様子、撮影中のととのい素顔をたっぷりと詰め込んでいる。さまざまな土地でたくさん食べて、ととのってリラックスな2人が盛りだくさん。完全初公開のスペシャル映像となっている。
また、予約先着限定特典オリジナル・メッシュポーチ＆ロッカーキー風ロゴチャームのプレゼントも。劇中でシトーさんがカラちゃんに贈ったメッシュポーチで、ここだけでしか手に入らないプレミアグッズだ。
特典映像や予約先着特典、大型サイズの特製スリーブ・ブックレットなど同作品の魅力の全てを余すところなく詰めこんだ、超豪華パッケージとなっている。さらなる特典映像コンテンツも多数収録予定のほか、封入特典も。続報に期待だ。
【場面写真】かっこよすぎる…！着物姿のカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松⽥元太）
同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のプライベートサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
Blu-ray＆DVD BOXの特典映像には、『“カラシトと、ととのう”ヒーリングメイキング集（仮）』が収録される。岩本と松田の演技へ向き合う様子、撮影中のととのい素顔をたっぷりと詰め込んでいる。さまざまな土地でたくさん食べて、ととのってリラックスな2人が盛りだくさん。完全初公開のスペシャル映像となっている。
また、予約先着限定特典オリジナル・メッシュポーチ＆ロッカーキー風ロゴチャームのプレゼントも。劇中でシトーさんがカラちゃんに贈ったメッシュポーチで、ここだけでしか手に入らないプレミアグッズだ。
特典映像や予約先着特典、大型サイズの特製スリーブ・ブックレットなど同作品の魅力の全てを余すところなく詰めこんだ、超豪華パッケージとなっている。さらなる特典映像コンテンツも多数収録予定のほか、封入特典も。続報に期待だ。