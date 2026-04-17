ギタリストの布袋寅泰が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。世界的ロックバンドのDeep Purple（ディープ・パープル）の首相官邸訪問をめぐる投稿を削除した経緯を明かした。

発端となったのは11日、東京・日本武道館公演のため来日していたディープ・パープルが首相官邸を表敬訪問。同バンドの大ファンとしても知られる高市早苗首相との対面は大きな話題となった。

これに同日、布袋はXに「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ」と投稿。だが、音楽と政治をからめたこの投稿に対してSNSでは賛否両論を巻き起こし、翌12日に削除した。

そして、冒頭の運びとなり「Deep Purpleが官邸で首相とお会いしたというニュースを読み、同じく彼らの音楽を聴いて育った世代の一人として、その嬉しさを素直に呟いたつもりでした」（原文ママ）と投稿の意図について説明。そのうえで、「ただ、翌朝あらためて読み返してみると、表現が大袈裟かつ、不用意だったと感じ、投稿は削除しました」（原文ママ）と記し、「大きな意図があったわけではありませんが、配慮に欠けていたことは反省しています。今後はより慎重に言葉を選びます」と謝罪した。

布袋の投稿に、「時代の進化は著しいが世の中は窮屈になっていく」「布袋さんの発言は政治的意図がなく、単に音楽ファンとしての喜びを表現したもの」「配慮に欠けた投稿だとは全く思わない。なぜ反省しなくてはいけないのか」などといった布袋への理解を示すコメントが確認できる。

だが一方で、「素直過ぎて正直、違和感しかない」「あの布袋寅泰が歳とともに丸くなって守りの人生に入ってしまったということか……なんか寂しいね」「元来ロックの真髄は反権力なんだけどなぁ」といった布袋の“らしくない”態度にがっかりする声も目立った。

LOVE PSYCHEDELICOのNAOKIも批判

そんな中、音楽デュオ・LOVE PSYCHEDELICOのギター・ベースを担当するNAOKIが13日、自身のXを更新。布袋の投稿を引用し、「ハッキリ言っておきたい。全く素晴らしいと思わない。芸術に政府のお墨付きなんていらない」と、布袋の反省の弁を真っ向から否定したのだ。

さらに同日、NAOKIは「ディープパープルをダシにすり寄って来る総理も、政府にすり寄ってくロックミュージシャンも好かん。先輩も重鎮も関係なく好かん」と一喝。すると、この投稿に疑問を寄せる一般ユーザーに答える形で「言葉が足りませんでした。今の日本政府にすり寄っていく日本のロックミュージシャンが好きではない、という意味です。ディープパープルはダシに使われて巻き込まれた被害者だと思ってます」と丁重に説明した。

その一方で、布袋の投稿削除については「あのポスト消したんか。消さなくてイイのに、変なのがたくさん湧いたからな…」などと擁護するコメントも見られた。

政治とロックを絡めたといえば、12日の自民党大会にサプライズで登場し、自身のヒット曲「燃えろいい女」を、“燃えろサナエ”と替え歌で披露した歌手・世良公則である。世良も同様、SNS上では多くのネガティブな意見を集め、さらには自民党内からも世良氏のパフォーマンスは品位に欠ける、といった懸念の声があったという。

ミュージシャンが支持する政党を持とうが自由だ。だが、音楽が社会的文脈の中で政治性を帯びてきた歴史があるのも事実。今回、布袋と世良のパフォーマンスはこれまで築き上げてきた“ロック”のイメージを崩壊させてしまったかもしれない。