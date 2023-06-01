【輝艦大全 1/2000 宇宙戦艦ヤマト3199（第3次改装型）】 4月18日 発売 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「輝艦大全 1/2000 宇宙戦艦ヤマト3199（第3次改装型）」を4月18日に発売する。価格は9,900円。

本商品は「ヤマトよ永遠に REBEL3199」より宇宙戦艦ヤマトの「第3次改装型」を1/2000スケールでフィギュア化したもの。全長約165mmで「第3次改装型」の緻密な造形が再現されている。

第3次改装で形状変更されたメインエンジンノズルと尾翼は新造形で、船体にLED発光装置を内蔵しており、艦橋窓、艦首波動砲口、舷側窓、艦尾噴射ノズルが発光する。

ディスプレイベースが付属。2面の鏡が配置され、ヤマトの艦体を多面的に鑑賞することができる。ディスプレイベースにヤマトを配置するための支柱は、舷側に差し込んで固定するタイプと、艦体の前後を下から支えるタイプの2種類が付属する。

(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。