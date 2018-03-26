テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１４日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。

同局で名物番組として人気の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」からタレント・出川哲朗が出演した。

出川の冠人気番組で、旅先の心優しき人に助けてもらいながら電動バイクで旅をするバラエティー。

番組内での印象的なアクシデントを聞かれると、出川は、運転免許証を持ってこないという番組趣旨を根底から覆すような大失態をしたゲストが「４人いました…」と苦笑した。

出川は、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂が、４人のうちの一人だと明かし「一茂さんは、その日の朝に（免許がなくなってることに）気付いて…。現場に来る途中で探したらなくて。（ロケの）前日までハワイに行ってたんですよ。ハワイの車の中に置いてきちゃって…」と明かした。

一茂が土下座で謝罪するシーンが流れると、スタジオは大爆笑。出川が「で、結局、チャリンコ。チャリンコで走るって言って…。自分でも言ってたけど、野球選手時代もこんな汗かいたことないって、ビッチョビチョになって。１０キロ以上、電動でもなんでもない普通の…」と話した。

伊集院が「もう、趣旨違ってんじゃん」と笑うと、出川は「違ってるけど、本当に一茂さんらしく。『哲っちゃんに悪い…』っていう気持ちがあったから、マジで頑張ってくれましたね」と目を細めていた。