テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。

この日は「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。

昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝で大ブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次は衝撃の事実を明かした。

銀次は「リアルな話をさせていただきたい」と切り出し「私は同期の実家に。実家ですよ？２万７５００円で住まわせていただいております…」と告白。カゲヤマ・益田康平の実家で住んでいることを明かした。

つづけて「最も悲劇的なのは、この異常性…。２万７５００円の家に１０年間パラサイトしてきた異常性を、私が正確に認知できるということ。どんだけヤバいことか分かるんですよ…」と申し訳なさそうに話した。

さらに「皆さん、思うと思います。『じゃあ、働けよ！』『じゃあ、たくさん稼げばいいじゃないか！』。そうなんですよね？それもできないんです…。『いいじゃねえか！働かなくたっていいだろ！』っていう図々しさもない…」と説明。

「本質的には、本当に人が持っている大事さを私は持っていない…」と、うなだれてスタジオを爆笑させていた。