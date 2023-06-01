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Amazonにて、Turtle Beachのゲーミング製品がセール価格で販売されている。セール期間は5月1日23時59分まで。

期間中は、ゲーミングマウス「Kone XP Air」や「Burst II Air」、ゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Turtle Beach Kone XP Air

エルゴノミックKone形状のワイヤレスゲーミングマウス。低遅延の2.4GHzワイヤレス接続とBluetoothのデュアル接続が可能だ。フル充電で最大100時間使用できる。RGBを搭載した急速充電ドックが同梱されている。

Vulcan II TKL Pro

コンパクトなテンキーレスデザインにプロレベルのパフォーマンスを凝縮したゲーミングキーボード。抜群の反応を誇る磁気スイッチは、1.5億回のクリック寿命を誇り、極めて滑らかなキーの押し心地に加え、ラピッドトリガー、コントローラーエミュレーター、調整可能なマルチポイントアクチュエーションなどの機能を備えている。また、Swarm IIソフトウェアを使用して、RGBライティングやキーの感度調整など、詳細なカスタマイズが可能だ。