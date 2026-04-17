SUBARUが新型EVトレイルシーカー提供開始、KINTOで月額利用
SUBARUは17日、新型EV SUV「トレイルシーカー」をサブスクリプションサービス「SUBARU×KINTO」で提供開始した。月額定額で利用できる仕組みとし、BEVの普及拡大を狙う。
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同サービスは車両代金に加え、自動車税や任意保険、車検、メンテナンス費用などを含めたパッケージ型となる。全国の販売店または専用サイトから申し込みが可能だ。
■月額制でEVを利用可能契約プランは「初期費用フリープラン」と「解約金フリープラン」の2種類を用意する。初期費用フリープランでは、5年契約で月額6万9740円、7年契約で6万3360円とした。
ボーナス加算は年2回16万5000円を設定し、総支払額は5年で約583万円、7年で約763万円となる。初期費用不要で利用開始できる点が特徴だ。
■EVとSUV性能を両立トレイルシーカーはBEVとしての走行性能とSUVの実用性を両立したモデルだ。サブスクリプションでの提供により、電動車をより身近にする狙いがある。
ボディカラーはモノトーンに加え、2トーンカラーも選択可能とした。ユーザーの嗜好に応じた選択肢を用意する。
■補助金対象プランも設定初期費用フリープランの5年および7年契約はCEV補助金の対象となる。利用者自身による申請が必要だが、実質負担の軽減が期待できる。
3年プランも設定するが、補助金対象外となるなど条件が異なる点に注意が必要だ。
■サブスク拡大の流れに対応自動車市場では購入から利用へと価値観が変化している。維持費込みの定額サービスは、支出の見通しが立てやすい点で注目されている。
SUBARUは今回の取り組みにより、電動SUVとサブスクを組み合わせた新たな利用形態を提案する。EV普及と顧客接点の拡大を同時に進める戦略といえる。