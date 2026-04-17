テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１７日に放送され、タレントの高嶋ちさ子、長嶋一茂、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

「新年度から始めたいこと」の話題で、高嶋は「もう始めてるんですけど」と、現在、アプリを使って日記を付けていると明かした。

「『日記』っていうアプリを入れて。夜１１時って設定すると、日記の時間ですって教えてくれるわけ。だから、その時間になったらピッと押して、きょうあったことをバーっと言う。そうすると、それが全部文字になって。音声入力で」と話した。

つづけて「（記した後は）スケジュール表みたいになってて、『この日、何やったかな？』と思って（日付を）押すと、恨みつらみがバーって書いてある」と明かして笑わせた。

高嶋は「毎日、いつも。私、何かに怒ってたりとか。『あの野郎！この野郎！』って言ってるけど。夜１１時になって、いざ書こうと思うと。１日を要約して書くわけ。１分１秒書くわけじゃない。そうすると、よく『もう書くほどじゃないな…』って思うことが結構ある」と、感情の整理などがしやすいと話した。

良純は「俺はさ、日記はできないから。ほら、インスタで写真よくあげてんじゃん。そうするとやっぱり日記の代わり？毎日はできないのよ。俺、毎日『１１時です。日記です』って、うるせえ！お前！ってなっちゃうの」と苦笑していた。