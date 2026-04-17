【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in 東京】 開催日程：10月31日～11月1日 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 1-7 価格：24,200円

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in 東京」のチケット応募受付を4月17日より開始した。今年は幕張メッセの1から7ホールを使用して、ステージプログラムやピアノコンサート、スペシャルライブなど盛りだくさんのコンテンツが開催される。

チケットの種類は両日入場可能な「2日通し券」のみで、「来場者お土産バッグ」が付いてくる。価格は24,200円。「来場者お土産バッグ」には、キャラクターのデフォルメイラストがプリントされたメッセンジャーバッグ、帽子、ステッカーブック、エナメルピンセットが付いてくる。

応募は4月17日から5月10日23時59分まで。抽選後、5月15日ごろに当選者にメールが届く予定。チケットに応募するには日本リージョンのスクウェア・エニックスアカウントに登録していること、及びプレイ可能日数が残っている「ファイナルファンタジーXIV」のサービスアカウントを持っていることが条件。応募はスクウェア・エニックスアプリから受け付ける。決済手段やリセールなどの詳細については特設サイトを参照してほしい。

「2日通し券」とは別に、DAY1とDAY2用の「指定席エリアチケット」が販売される。価格は各4,400円。ステージイベントはオールスタンディングだが、このチケットがあれば指定席でゆっくり観覧できる。応募には「2日間通し券」が必要なので、そちらの当選が判明した後抽選販売が行なわれる。

「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2026 in 東京」特設サイト

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※画面は開発中のものです。