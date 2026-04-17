爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」主催のライブ「タイタンライブ」が１７日、東京・銀座の時事通信ホールで開催された。

同ライブでは爆笑問題が２か月に１回、新ネタを披露している。ウエストランド、キュウ、シティホテル３号室などのタイタン芸人のほか、ハライチ、つぶやきシロー、紺野ぶるま、トンツカタンがゲスト出演し、ライブを盛り上げた。

トリを飾った爆笑問題は、定番のニュースを斬る漫才で爆笑をかっさらった。２月の衆院選選挙特番で高市早苗首相に「意地悪」と言われたことを根に持ち続ける太田光は、この日も「意地悪」発言で自虐。さらに、放送コードスレスレの会心のボケを繰り出して「ＳＮＳに書かないように」と場内に釘をさし、笑いを誘った。

的確なツッコミで太田をいなす田中裕二だったが、話題が神木隆之介、浜辺美波出演の新作映画「ゴジラ−０．０」に及んだところで痛恨のミス。太田が「ゴジラも続投するらしい。（てっきり）神木君と浜辺さんの物語かと…」とボケたところで「誰が見るんだよ！」と口を滑らせた。

神木と浜辺出演の映画であれば、ゴジラ題材でなくとも十分に集客が見込めそう。思わぬ田中の失礼なツッコミに太田は「誰が見るんだよ？ 考えてツッコミやれ！」と畳みかけ。苦笑いの田中は「ゴジラって言ってたから…」と防戦一方だった。