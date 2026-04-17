元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、１７日放送の「報道ステーション」（テレビ朝日系）に出演。京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件についてコメントした。

事件をめぐっては、京都府警が１６日、父親の安達優季容疑者（３７）を逮捕。安達容疑者は、「首を締めて殺した」という趣旨の供述をしているという。

佐々木氏は「現時点で死因は不詳。容疑者の供述の裏付けという形で、今後捜査されていく」とし「司法解剖の結果で、窒息死という所見が得られれば、死因が窒息死になる可能性がある」と指摘。

また、犯行は「計画的であれば、警察が何を重視するかというと、時間と場所と道具、あと共犯者の有無」だという。

今回「時間は、朝８時すぎ。この時間に計画的にやる必要があるのか。場所も車なのかわかりませんが、結希さんと２人きりでいる場所を選んでいるから、自分が疑われてしまう」。

加えて「道具を使ったという供述がないということ、今のところ単独犯とのことなので、これらを踏まえて突発的な犯行の可能性が高い」と指摘した。

結希さんの遺体や靴は、父親のスマートフォンなどを解析して得た情報を元に発見されたことがわかった。

これについて「デジタル捜査班」班長を務めた佐々木氏は「警察もスマートフォンの解析をかなり重要視している」といい「アナログとデジタルの、ハイブリットの捜査手法の１つ。その中でカーナビとスマホの位置情報が、今回の立証に関与した」と語った。

今後のポイントについて「本人が殺害行為を供述していますので、殺人の立証をしなければいけないが、その前に死体遺棄の立証がとても重要」という。「どこにいつから遺棄したのか、ここを立証することが殺人の立証につながる」と話した。