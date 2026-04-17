亀の井ホテル阿蘇では、阿蘇の魅力的なスポットへの宿泊者限定の無料送迎サービス「ＡＳＯネイチャーセレクション」を、６月１８日まで実施している。

「ＡＳＯネイチャーセレクション」は、阿蘇に点在する自然や文化の魅力を、滞在中の時間を活かして気軽に楽しめる無料送迎サービス。熊本地震からの復興の想いを灯す阿蘇ちょうちん祭の門前町、約５万株のミヤマキリシマが咲き誇る仙酔峡、清らかな湧水に育まれたホタルが舞う霜宮農村公園など、阿蘇の自然と文化が色濃く息づくスポットを巡る３つのコースが用意されている。

これらはいずれもホテルからアクセス可能な立地にあり、地域に点在する魅力をつなぐことで実現。夕食後や朝食後に、無料送迎とスタッフの案内で、特別な準備や移動の負担なく参加できる。

◆【阿蘇ちょうちん祭】復興への願いを灯す、湧水の門前町

２０１６年の熊本地震からの復興への想いを込めて灯される「阿蘇ちょうちん祭」を、阿蘇門前町商店街にて体感。門前町には「水基（みずき）」と呼ばれる湧水の水飲み場が点在し、火山が育んだ清らかな水とやさしい灯りが調和した風景が広がる。歴史ある阿蘇神社のたたずまいと復興への願いを映す温かな光が重なり合う空間で、阿蘇ならではの文化と自然を体感できる。

【期間】２０２６年４月１３日（月）〜４月３０日（木）の月〜木曜日

【時間】

２０：３０ ホテル出発

２０：４０ 阿蘇神社到着（約３０分間の自由散策・写真撮影）

２１：１０ 阿蘇神社出発

２１：２０ ホテル帰着

【料金】無料（ホテル宿泊者限定）

【定員】３５人

◆【仙酔峡のミヤマキリシマ】朝食後の感動体験。山肌を鮮やかに染めるピンクの絶景・阿蘇五岳

阿蘇山・仙酔峡が約５万株のミヤマキリシマで彩られる季節に合わせ、朝食後の時間を活用して気軽に参加できる絶景体験。一般車両が増える前の時間帯に訪れることで、澄んだ空気と静寂の中、山肌を鮮やかに染める圧巻の景観をゆったりと見ることが出来る。朝食後に参加可能で、無料送迎で移動の負担を軽減し、地元スタッフが開花状況に応じた最適な観賞ポイントを案内。

【期間】２０２６年５月６日（水）〜５月２０日（水）の火〜金曜日

【時間】

８：００ ホテル出発

８：１５ 仙酔峡到着（約２０分間の自由散策・写真撮影）

８：３５ 仙酔峡出発

８：５０ ホテル帰着

【料金】無料（ホテル宿泊者限定）

【定員】３５人

◆【ホタル観賞】湧水の里で出会う、夜の幻想体験

阿蘇の清らかな湧水が育むホタルの光を、夕食後のに気軽に楽しめる。発生状況に合わせて地元スタッフが最適な観賞スポットへ案内するため、初めてでも安心。無料送迎により夜道の運転や場所探しの負担なく、光が舞う静かな空間の中で自然が生み出す繊細な美しさを体感できる。

【場所】霜宮農村公園

【期間】２０２６年６月１日（月）〜６月１８日（木）の月〜木曜日

【時間】

２０：３０ ホテル出発

２０：４５ 霜宮農村公園到着（約２５分間の自由散策）

２１：１０ 霜宮農村公園出発

２１：２５ ホテル帰着

【料金】無料（ホテル宿泊者限定）

【定員】３５人