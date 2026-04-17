俳優の綾瀬はるかさん（41）が17日、主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の初日舞台挨拶に登場。共演者の當真あみさん（19）たちを気遣う一面を見せました。

映画は、24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語。2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作された作品で、主人公・寺田ナズナを綾瀬さん、その学生時代を當真さんが演じ、初恋相手の富久信介を細田佳央太さん（24）が演じます。

イベントで、司会者から“撮影中はどんな思いで手紙を書いていたか？”と聞かれた綾瀬さんは、「“ふと思い出してお手紙を書いています”とナズナが言っていたように、ふと思い出しながらナズナの気持ちになって。（ナズナが）信介さんに向けているようで、自分とも向き合いながら書いていたのかなと思いながら。ナズナの思いにはせながら書いていました」と明かしました。

さらに、“この映画を通して心境の変化があったのか”と聞かれると、綾瀬さんが「私しかさっきからしゃべってなくて気になっているんですけど･･･」と共演者を気遣う場面も。順番に話を聞いていくことを伝えられると「あっ なんでしたっけ？ すみません」とおちゃめな一面も見せました。

そして、改めて心境の変化については「家族だったりとか、友だちだったり。なるべく手紙を書こうって思っています」と笑顔で明かしました。