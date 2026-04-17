ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ（41）が17日、東京・有楽町I’M A SHOWで、初主演舞台「ドリアン・ドリアン」（18〜26日、同所）の公開ゲネプロに臨んだ。

華やかなファッション業界を舞台に巻き起こるシチュエーション・コメディー。ファッションウイークを目前に控えたカリスマファッションデザイナー、ドリアンが、次々と巻き起こるトラブルを「ピンチはチャンスよ！」という信念で大逆転劇に変えていく。

Netflix（ネットフリックス）「ボーイフレンド」シリーズのMCで知名度を上げ、俳優としても圧倒的な存在感を放つ。個性豊かなキャストと織りなす“トゥーマッチ”コメディー。「とうとう明日からドリアン・ドリアンが開幕いたします。本当に素晴らしい才能が集まってこの作品が出来上がりました。見た人の背中をポッと優しく押してくれる、そんな作品になると思います。ぜひ楽しんでいただければ幸せですので、私の初主演をぜひ見守っていただければ幸いです。あなたは歴史の目撃者になる！」と意気込みを寄せた。

モデル役の雷太（32）、アシスタント役の神里優希（31）、バトラー役の村角ダイチ（40）、ショーの主催者役の岩瀬亮（45）、マネジャー役の飯原僚也（27）も出席した。