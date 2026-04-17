ME:I、4thシングル発売＆アリーナツアー開催決定 2周年記念日にサプライズ発表
ガールズグループ・ME:Iが、8月5日に4thシングル「花咲く道」を発売することが決定。さらに、ME:Iにとって2度目のアリーナツアーである『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も発表された。
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
デビュー2周年記念日となる17日、公式YouTubeにて『ME:I デビュー2周年記念生配信』を実施。配信内で、4thシングル「花咲く道」を8月5日に発売すること、全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催をサプライズ発表した。
今回の4thシングル「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴いてくださるすべての方が共に“花咲く未来へ進んでいく”という願いが込められている。タイトル曲である「花咲く道」は、バンドサウンドを基調としたロックバラードという、ME:Iにとって新たなジャンルに挑戦した楽曲となっている。
2度目となるアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』は、“ME:I WAY”というタイトルの通り、「ME:Iが開拓していく、ME:Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプトになっている。ツアータイトルには「ME:Iらしい“道”を立ち止まらず歩んでいこう」という意味が込められており、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を回る。
【公演日程】
■東京・有明アリーナ
8月1日（土）午後4時開場、午後5時開演
8月2日（日）午後2時開場、午後3時開演
■宮城・ゼビオアリーナ仙台
8月22日（土）午後4時開場、午後5時開演
8月23日（日）午後2時開場、午後3時開演
■兵庫・神戸ワールド記念ホール
9月12日（土）午後4時開場、午後5時開演
9月13日（日）午後2時開場、午後3時開演
■福岡・マリンメッセ福岡B館
9月22日（火・祝）午後4時開場、午後5時開演
9月23日（水・祝）午後2時開場、午後3時開演
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
デビュー2周年記念日となる17日、公式YouTubeにて『ME:I デビュー2周年記念生配信』を実施。配信内で、4thシングル「花咲く道」を8月5日に発売すること、全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催をサプライズ発表した。
2度目となるアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』は、“ME:I WAY”というタイトルの通り、「ME:Iが開拓していく、ME:Iらしい道を歩み続ける」という“道”がコンセプトになっている。ツアータイトルには「ME:Iらしい“道”を立ち止まらず歩んでいこう」という意味が込められており、8月1日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を回る。
【公演日程】
■東京・有明アリーナ
8月1日（土）午後4時開場、午後5時開演
8月2日（日）午後2時開場、午後3時開演
■宮城・ゼビオアリーナ仙台
8月22日（土）午後4時開場、午後5時開演
8月23日（日）午後2時開場、午後3時開演
■兵庫・神戸ワールド記念ホール
9月12日（土）午後4時開場、午後5時開演
9月13日（日）午後2時開場、午後3時開演
■福岡・マリンメッセ福岡B館
9月22日（火・祝）午後4時開場、午後5時開演
9月23日（水・祝）午後2時開場、午後3時開演