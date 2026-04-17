【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前日終値比で約１５％安の１バレル＝８０ドル台まで急落した。

３月中旬以来、約１か月ぶりの安値水準となる。

イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中はすべての商船に開放するとの情報が伝わり、市場で原油の安定供給につながるとの期待が広がった。

ニューヨーク株式市場ではダウ平均株価（３０種）が取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、上げ幅は一時１０００ドルを超えた。ダウ平均は４万９６００ドル台まで上昇し、米国とイスラエルがイランを攻撃した２月末の水準を上回った。

ニューヨーク外国為替市場では「有事のドル買い」が後退した。対ドルの円相場は一時、前日終値から１円６０銭ほど円高・ドル安の１ドル＝１５７円５０銭台をつけた。３月中旬以来、約１か月ぶりの円高・ドル安水準となる。

日経平均先物も大幅に上昇し、一時、６万円の大台を超える場面があった。週明けの東京市場での値動きに注目が集まる。